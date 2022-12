Argentina Campione del Mondo | esplode la gioia nel Paese

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) Inè partita un’incontenibile festa per la storica vittoria in finale contro la Francia ai Mondiali di Qatar 2022. Dalle spettacolari cascate di Iguazù al confine con il Brasile fino alla base scientifica Marambio in Antartide, passando per l’obelisco sulla Avenida 9 de Julio di Buenos Aires: tutto ilcelebra l’impresa dei ragazzi di Scaloni al termine di una finale incredibile, una delle più belle nella storia della Coppa del. Al fischio finale dell’arbitro Kwiatkowsi gli argentini si sono riversati nelle strade al grido di ‘Vamos’, ‘Dale campeòn!’ e ‘Gracias Pulga Messi’, festeggiando l’unico trofeo che mancava al capitano, che lascerà la ‘selección’ dopo il Mondiale. SportFace.