Roma | scooter contro un camion | due ragazzi morti nello schianto

(Di sabato 17 dicembre 2022) Duedi 18 anni a bordo di un motorino Honda Sh sonoquesta mattina, sabato 17 dicembre, dopo essersi scontrati con unIveco sulla Circonvallazione Ostiense a. A riportarlo è Agi, aggiungendo – inoltre – che l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 6:30. Secondo quanto appreso datoday uno dei due sarebbe morto sul colpo, mentre l’altro ha perso la vita poco dopo l’arrivo in ospedale di Tor Vergata. Il conducente del, secondo quanto riporta l’agenzia, si trova in ospedale per essere sottoposto ai test di alcol e droga. La strada è chiusa al traffico per i rilievi della polizia locale diCapitale che sta cercando di ricostruire la dinamica del drammatico impatto. I rilievi, fanno sapere i vigili, sono tuttora in corso. su ...