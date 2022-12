Plutone congiunto al Sole svela la pulsione della missione più alta che sia mai esistita | parlare ai fedeli cercando i loro occhi

Leggi su iodonna

(Di sabato 17 dicembre 2022) «Il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei più fragili che spesso sono nella periferia del nostro cuore». Papa Francesco è un Sagittario che incarna il dinamismofede nella cultura dell’incontro. Figlio di un ferroviere di origini piemontesi, Jorge Mario Bergoglio il 13 marzo 2013 viene eletto Papa. Papa Francesco è nato il 17 dicembre 1936 (foto Vatican Pool/Getty Images). Un rivoluzionarioChiesa. Nel suo Tema Natale, «guardare almeno una persona, un volto preciso». Vivere la prossimità a partire dalla lontananza, dalla differenza è un concetto rivoluzionario. Come lo è Papa Francesco. Saturno in Pesci è il pianeta di chi priva sé stesso per soccorrere gli altri. Nulla a che vedere con la «mondanità spirituale». Giove e Mercurio in Capricorno ...