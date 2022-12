Oroscopo 17 dicembre 2022

(Di sabato 17 dicembre 2022) Siamo in vena di dimostrazioni d’affetto quando la Luna in Bilancia si congiunge con Venere in Capricorno alle 8:28! La Luna si collega a Marte retrogrado in Gemelli alle 14.44, incoraggiandoci a riflettere sulle nostre passioni e sulle nostre frustrazioni. Mercurio in Capricorno si connette con Urano in Toro alle 16:37, ispirando sperimentazioni e nuove

Gazzetta del Sud

Ariete Non lasciarti trasportare dal nervosismo, dall'impazienza o dallo stress, perché oggi avrai la tendenza a farlo e potresti prendere decisioni sbagliate ...Paolo Fox 18Sagittario Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti, ma non lasciarti alterare, Sagittario , non ne hai motivo. Laborally, potresti ottenere ... Oroscopo dell'amore dicembre 2022 per tutti i segni: ecco cosa prevede Artemide Amore, salute, lavoro e tanto altro. Cosa hanno in serbo le stelle per noi in questo weekend Scopriamo insieme quello che ci riservano... segno per segno.Cosa avranno detto le stelle per oggi, sabato 17 dicembre 2022 Scopriamolo insieme con l’Oroscopo di Paolo Fox! Oroscopo Ariete sabato 17 Dicembre ...