Napoli | Lobotka verso il rinnovo

CalcioNapoli24

Sulle pagine dellaa Gazzetta dello Sport si parla del futuro di Stanley. Illo sta blindando perché il suo rendimento ha attirato l'interesse anche di big internazionali. Nei prossimi giornicon i suoi agenti firmerà il prolungamento del contratto ...Le probabili formazioni di- Villarreal(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé,, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. VILLARREAL (4 - 3 - ... Floro Flores: "Lobotka è oro per Spalletti, Kim è una forza della natura! Solo il Napoli può perdere lo scudetto" La partita Napoli - Villarreal di Sabato 17 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole dei partenopei ...L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“ ha fatto il punto sul mercato del Napoli, anche per quanto riguarda i rinnovi.