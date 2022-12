LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Val di Sole 2022 in DIRETTA | Vanthourenhout domina a tre giri dalla fine | Iserbyt cade e si ritira

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Possiamo considerare chiuso il discorso per il successo, c’è ancora lotta per il secondo posto. Niels Vandeputte occupa la piazza d’onore, ma viene insidiato da Laurens Sweeck che ha soli 6” di svantaggio. 15.10 E il venticinquenne vincitore in carica delladelviene trasportato via in barella. La speranza è che possa non rimanere per troppo tempo lontano dalle corse. 15.08 Purtroppo i sanitari stanno immobilizzando il ginocchio di Eli. Sembra trattarsi di qualcosa di molto serio. 15.07 IntantoSTA FACENDO UN ALTRO SPORT! Giro da 7’02”, sta allungando ancora! 37” su Vandeputte, 44” su Sweeck e Kuhn! 15.06 E così come è successo nella gara femminile, con la caduta di Fem Van Empel, anche in ambito ...