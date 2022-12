(Di sabato 17 dicembre 2022) La business woman adora sperimentare nuovi nail look, passando dal total black come il marito Fedez alla rainbowcon lunette multicolour

Vanity Fair Italia

La nuance giusta Sono tutte approvate, dallaintensa allametallica. Basta che siano altamente riflettenti. Come il tocco argentato proposto da Dior per la sfilata dell'autunno/inverno 2022/......essere applicate senza dover acquistare una fresa elettrica apposita che ne rimuova lo strato"... Diversamente dallacon smalto in polvere o Dip Powder, in primis dovremo ... Le manicure più belle di Chiara Ferragni (incluse le unghie glitter sfoggiate sulla neve )