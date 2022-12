L' Argentina sogna l' impresa Scaloni | Messi merita la coppa

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il tecnico dell'Albiceleste ostenta sicurezza alla vigilia della finalissima contro la Francia di Deschamps. In dubbio la presenza di Di Maria e la difesa a tre o a quattro. Come fermare Mbappé? "La Francia non è solo lui, serve uno sforzo di squadra"

