Katia Ricciarelli | che botta | la soprano cade dal palco e gela tutti VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 17 dicembre 2022)daldopo una sua esibizione a Latiano Possiamo dire che di certo non è un bel periodo perche non ne combina una. Dopo le immagini diventate virali in rete in cui si esibisce al Grande Fratello Vip, in una maniera disastrosa ecco che si è inceppata in un’altra L'articolo proviene da KontroKultura.