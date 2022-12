E’ morto Mario Sconcerti Aveva 74 anni

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’a 74l’editorialista del Corriere della Sera, tra le più prestigiose firme sportive del quotidiano milanese. Ne dà notizia lo stesso Corriere in home page del suo sito. “Fino a venerdì – scrive il Corriere – ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale di cui era una delle firme più prestigiose.è stata una delle firme storiche del giornalismo sportivo italiano, già direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX. Nel corso della sua carriera è stato anche direttore generale della Fiorentina”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Corriere della Sera

Era il 1974 quandoSconcerti , lo storico giornalista sportivooggi all'età di 74 anni, girava per l'Italia a bordo dell'auto del neo ct della Nazionale italiana Fulvio Bernardini. Da quel reportage tirò ...È stato uno dei decani del giornalismo sportivo italiano. Fiorentino, classe 1948,Sconcerti èoggi all'età di 74 anni. Dagli inizi ... Morto Mario Sconcerti Lutto nel mondo del giornalismo. È morto all'età di 74 anni Mario Sconcerti, storico editorialista del Corriere della Sera.Lutto. È morto all’età di 74 anni il giornalista Mario Sconcerti. Ne dà notizia il Corriere della Sera, di cui è stato editorialista. Collaborò per diversi anni come commentatore anche sulle pagine de ...