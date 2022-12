Di Pardo e Millico allo stage azzurro

Centotrentuno.com

e Dialla corte di Mancini: "Bene - ha detto Liverani - questo serve anche a responsabilizzare i ragazzi: dev'essere una spinta a fare sempre meglio". Ora il Palermo tra presente e ......Christian Dalle Mura (Spal) Jacopo Da Riva (Como) Enrico Delprato (Parma) Alessandro Di(...Folorunsho (Bari) Samuel Giovane (Ascoli) Paolo Gozzi (Cosenza) Luca Lipani (Genoa) Vincenzo(... Cagliari, Di Pardo e Millico convocati da Mancini per lo stage con l ... STAGE - Tra i calciatori di interesse nazionale selezionati da Roberto Mancini ci sono il centrocampista classe 2002 esploso nel Chisola e passato ...L'obiettivo nemmeno troppo nascosto è quello: sei punti nelle prossime due gare prima della sosta di fine anno per cambiare faccia alla classifica e ritrovare il sorriso. Prima tappa, per il Cagliari ...