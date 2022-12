Chelsea | è fatta per il primo acquisto del 2023 | colpo da 66 milioni!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 17 dicembre 2022) Una trattativa che era nell’aria sta finalmente per andare in porto. Cristopher Nkunku sarà un nuovo giocatore del. Come annunciato da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, il francese ha firmato tutti i documenti per il trasferimento ai Blues. Nkunku trasferimento, èper l’arrivo di Nkunku Al Lipsia andranno 66 milioni più bonus. Nonostante le smentite da parte dei Blues, le visite mediche sono già state svolte a settembre. Dopo aver recuperato dall’infortunio che lo ha costretto a saltare i Mondiali con la sua Francia, infatti, Nkunku passerà gli ultimi mesi con il club tedesco, per poi iniziare definitivamente la sua nuova avventura a Londra. Francesco Flaùto