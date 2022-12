Barbara D’Urso è diventata nonna? Le parole inequivocabili a “Pomeriggio Cinque”

Leggi su dilei

(Di sabato 17 dicembre 2022)ha salutato il suo pubblico al termine dell’ultima puntata didel 2022, in attesa del ritorno dopo le festività natalizie. Tuttavia, durante i saluti conclusivi, la conduttrice ha espresso alcuneche hanno destato la curiosità di molti: “Il mio cuore è dei miei due figli, e di un’altra persona…”. Un velo di commozione nel suo messaggio e, soprattutto, tanto stupore tra i suoi telespettatori: la conduttrice è? Il messaggio a “” desta curiosità Con l’avvento delle festività natalizie, numerosi programmi televisivi vanno in vacanza in vista del ritorno in tv nell’anno nuovo. Anche ...