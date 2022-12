Ascolti tv | per Sanremo Giovani e i BIG | Amadeus vince ma i dati non brillano

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 17 dicembre 2022) Che cosa avete visto ieri sera, che cosa ha visto il pubblico ieri sera? Lo scopriamo come sempre con idi ascolto relativi alla prima serata. Il 16 dicembre 2022 porta a casa la vittoria, con un dato non troppo esaltante, Rai 1.diconquista il 16 % di share e con una media di 2 milioni di spettatori,la serata. Concorrenza debole sulle altre reti, basti pensare che Canale 5, che si piazza al secondo posto, è anche sotto il 10 % di share. Un venerdì sera non troppo esaltante per quello che riguarda il capitoloe Rai 1 quindi si può accontentare in attesa di questo fine settimana dove spera di fare nuovi record con Ballando con le stelle e la finale dei mondiali… Ma torniamo aglidel 16 dicembre 2022. ...