Acea si aggiudica asta lotto 11 A.U. per forniture a microimprese

Agenzia ANSA

... ha comunicato adEnergia l'assegnazione del lotto 11 per il quadriennio aprile 2023 " marzo 2027 che include il comune di Napoli e le province di Avellino, Barletta - Andria, Benevento, ...LO comunicain una nota, sottolineando che con l'aggiudicazioneEnergia conferma la linea strategica di sviluppo come operatore di riferimento per il Centro - Sud Italia. . Acea:si aggiudica maxi lotto da 394 giga ad anno fino a 2027 ... (Adnkronos) – Acea comunica che “oggi l’Acquirente Unico al termine delle procedure d’asta per l’individuazione degli esercenti il Servizio a Tutele Graduali per le forniture di energia elettrica alle ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...