Wanda Nara | scatta il bacio con L-Gante E Icardi è sempre più lontano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Continuano a impazzare i pettegolezzi sulla vita sentimentale di, che sembra esserepiù vicina al giovane rapper L-. La stampa argentina ha infatti puntato i riflettori sulla showgirl, paparazzandola in atteggiamenti decisamente intimi con la sua nuova fiamma.e L-, ilBaci appassionati ed effusioni che poco spazio lasciano ai dubbi:e la sua nuova fiamma L-sono stati fotografati dai paparazzi argentini, che hanno beccato la coppia in atteggiamenti intimi. A lanciare lo scoop il programma tv Socios del espectáculo, anche se la relazione tra i due non è certo nuova al mondo del gossip. Dopo la separazione da Mauro...

Tuttosport

Sembra ormai un lontano ricordo il matrimonio trae Mauro Icardi . Dopo il tentativo di riappacificazione alle Maldive, la coppia si è definitivamente allontanata. Inoltre, appare evidente come il cuore della showgirl si stia dirigendo ...... incontro a sorpresa con Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza FINALMENTE INSIEME Aida Yespica a Miami con il figlio Aaron PIZZICATI IN ARGENTINAin Argentina sempre più affiatata con L - ... Ballando con le Stelle, svelata la cifra sborsata per la partecipazione di Wanda Nara Wanda Nara sa come si attira l'attenzione sul web i suoi scatti attirano sempre l'attenzione dei suoi milioni di follower ...La showgirl argentina ha ormai archiviato l'amore per Mauro Icardi, almeno questo è quello che emerge dalle ultime sue dichiarazioni che la vedono coinvolta sempre di più con il rapper argentino L-Gan ...