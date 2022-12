ilmattino.it

Il giudice Molfese usa parole pesanti per descrivere il sistema della Karibu in mano a Marie Therese Mukamitsindo e ai figli Michel Rukundo e Liliane Murekatete, moglie del deputato. I tre '......la mia compagna Liliene Murakatete che confido dimostrerà la sua innocenza - dice- . Per ... al solo fine di creare costi in deduzione inesistenti e un giro di affari/presupposto dalle ... Soumahoro, spese gonfiate e migranti inesistenti: le scatole vuote delle “coop satelliti” Il sistema delle false fatture della Karibu ruotava soprattutto intorno all’associazione di promozione sociale “Jambo Africa” che aveva la stessa sede della coop della suocera ...A Latina la compagna del parlamentare, la madre e due fratelli accusati di frodi attraverso un paio di società fittizie. Il gip: "Elevata ...