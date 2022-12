Sofia Goggia mostra la mano fratturata | “Domani ci vediamo al cancelletto di partenza” – VIDEO

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La campionessa azzurraha riportato la frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo dellasinistra, dopo aver urtato contro il palo nel corso della discesa libera di Coppa del mondo di Sankt Moritz, dove peraltro è arrivata seconda al traguardo, battuta solamente dalla sua compagna di squadra Elena Curtoni. La bergamasca ha pubblicato unin cuilagonfia e tumefatta, mentre in auto si è recando a Milano insieme al dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica, dove deve essere operata.però è fiduciosa di poter tornare subito sugli sci: “cialdi”. Sabato 17 dicembre è in programma un’altra discesa libera ...

Prima e seconda, Elena Curtoni e. Le nevi di Saint Moritz sorridono alle discesiste azzurre in Coppa del Mondo. Curtoni torna alla vittoria in discesa dopo quasi tre anni di digiuno, per laè il podio numero 43. ...Secondo posto a St. Moritz, ma nell'impatto contro un palo si è procurata una ... Coppa del Mondo 2022/23 - Paura Sofia Goggia a Sankt Moritz! Colpisce una porta ed esclama: "Ho rotto la mano" In una storia su Instagram la campionessa olimpica ha mostrato le condizioni dell'arto dolorante: "La sfiga ci vede benissimo" ...