Globalist.it

Matteoaspettava da tempo l'occasione per nascondere sotto il tappeto il caso Savoini e provare a distrarre l'attenzione parlando di altro. L'occasione offerta dal Qatargate , ugualmente grave, era ...Per rilanciare la narrazione del Ponte siovviamente la crisi socio - economica (quella ... E mai come stavolta lo vogliono tutti o quasi: dalla Lega diai postfascisti di Meloni & C., ... Salvini sfrutta il Qatargate: “La stampa cerca da anni inesistenti finanziamenti esteri alla Lega, e poi….” Salvini: "Ci sono organi di stampa che per anni hanno inseguito fantomatici ed inesistenti finanziamenti esteri al partito che ho l'onore di rappresentare e sotto al naso vi passava un flusso di denar ...Se la Lega fosse un veicolo sarebbe una vecchia automobile ritargata, con carrozzeria rifatta integralmente, motore truccato, interni modificati a gusto dell'ultimo proprietario: Matteo Salvini. A qua ...