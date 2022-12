“Rivedremo e miglioreremo il Pnrr” Dal governo spinta sul Ponte sullo Stretto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, ed esponente di Forza Italia, Matilde Siracusano, ha rilasciato un'intervista a Il Tempo. Questo il suo intervento: Che giudizio dà della legge di Bilancio varata dalMeloni? «Il giudizio è positivo, e il via libera arrivato dall'Ue conferma la bontà del lavoro fatto dalMeloni. Non era facile costruire in poche settimane una legge di Bilancio emergenziale, ma ci siamo riusciti. Diamo risposte immediate a famiglie e imprese, con 21 miliardi di euro sui 35 complessivi stanziati per contrastare il caro bollette, e avviamo tante misure presenti nel programma del centrodestra, che saranno implementate nei prossimi anni». Sull'aumento delle pensioni minime nella legge di Bilancio, così fortemente voluto da Forza Italia, si riuscirà a trovare una intesa nella maggioranza? «Il passaggio ...