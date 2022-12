Riccardo Fogli rompe il silenzio dopo la squalifica al GF Vip e smentisce una indiscrezione sul suo conto

Fanpage.it

Non solo, dopo la squalifica lampo diper una bestemmia, ci sarà l'ingresso di due nuovi concorrenti. Non sono stati ufficializzati i nomi delle new entry, ma stando ad alcune ...Martedì scorso dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso al GF Vip ,è stato squalificato per una bestemmia. Poche ore dopo l'uscita del cantante Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno riportato una voce bislacca sul conto del toscano: ' Sembra non abbia ... Riccardo Fogli torna sui social dopo la squalifica dal GFVip: Non ho rotto la mia chitarra Il Grande Fratello Vip accusato di usare due pesi e due misure per quantor riguarda le squalifiche dal gioco a causa di frasi spiacevoli.Riccardo Fogli è entrato nella casa del Gf vip lunedì e martedì è stato squalificato per aver pronunciato una frase blasfema. A distanza di qualche giorno è arrivata la smentita. Riccardo Fogli era en ...