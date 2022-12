Pinocchio | Strange World e gli altri | la corsa all’Oscar 2023 per l' animazione

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Con il finire dell'anno tracciamo una linea su quelli che sono i film d'usciti nel 2022 che potrebbero andare a concorrere per la vittoria finale dell'Oscar per il miglior film d'. La 95ª edizione dei premi Oscar si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre il 12 marzoe verrà presentata da Jimmy Kimmel. Le candidature verranno annunciate il 24 gennaio e noi vogliamo portarci avanti, sfruttando il mese di dicembre per tracciare un bilancio di quello che è stato l'anno in ambito dell'e, insieme, capire chi potrebbe ambire non solo alla vittoria, ma alla cinquina finale. I lungometraggi che ci sono stati proposti quest'anno, d'altronde, sono riusciti a soddisfare uno spettro variegato di gusti e di aspettative, conducendoci dinanzi a storie rivisitate, a morali ambientaliste e anche ...