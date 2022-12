Mihajlovic | il ricordo dell’amico Gianni Morandi | «Non ci credo | era troppo presto per andarsene»

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 dicembre 2022) «Caro Sinisa, non ci voglio credere» scrivedopo aver saputo della scomparsaed ex allenatore della sua Bologna Sinisa. Il cantante ha pubblicato uno scatto in bianco e nero, illuminato dai sorrisi dei due amici che si abbracciano.ricorda così: «Ho sempre pensato che avresti vinto anche questa battaglia, eraper… Oltre ad essere un vero campione, sei stato un uomo coraggioso e generoso: lo hai dimostrato in tutta la tua vita. Conoscerti e passare tanti momenti insieme è stato un grande regalo, ti voglio bene e non ti dimenticherò mai». Il rapporto traera antico e risaliva a ben prima che l’allenatore ...