Le nuove tecnologie sono una virtù | non possono essere trattate con vittimismo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un tempo gli adulti sottovalutavano i giovani, che dovevano tacere, imparare, obbedire e non fare danni; il resto lo avrebbero fatto da grandi. La relazione educativa basata su una posizione di superiorità dei più maturi era simboleggiata dallo stesso telefono classico: un dispositivo posseduto dai genitori e usato dai figli solo per concessione. Con lesmartphoniche abbiamo fatto un salto all’estremo opposto: i giovani oggisopravvalutati, ci sembrano dei piccoli geni informatici competentissimi e di fronte ai quali oltre al famigerato «Spegni quel coso» salvifico, sappiamo dire poco. È il complesso di inferiorità simboleggiato dall’hashtag: una realtà tecnica non padroneggiata che spinge a sentirsi tagliati fuori, poco autorevoli, inadatti a dire qualcosa, e che quindi produce un rifiuto psicologico che disincentiva a occuparsene. ...

Green Planner

... navi militari e navi specializzate offshore - con riferimento ai quali siamo pronti a essere pionieri nella abilitazione delle". "Massima attenzione" sarà prestata "alla disciplina ...Da sempre orientato alla sperimentazione, al digital marketing e alle, contribuisce al grande sviluppo della distribuzione retail dei prodotti della banca svizzera in Italia, ... Programmi per investire e sostenere, concretamente, le nuove tecnologie per l’ambiente Il dirigente bavarese, a pochi mesi dall'uscita da Wolfsburg, ha già trovato un nuovo lavoro: guiderà il consiglio di sorveglianza della multinazionale hi-tech ...Corsair ha reso disponibile anche in Italia il nuovo monitor OLED Xeneon Flex 45WQHD240 con regolazione manuale della curvatura. Il prezzo ammonta a ben 2.399 euro.