Landini sbraita contro Meloni | è peggio di Draghi Ecco chi danneggia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Maurizioboccia il governosu tutta la linea. ”In piazza per unire i lavoratoriuna manovra iniqua. Sull'ascolto da parte del governo delle nostre istanze? Vedo unramento rispetto al governodopo scioperi e incontri aveva introdotto la tassa sugli extra-profitti e ha distribuito 350 euro ai redditi più bassi e la decontribuzione del 2%. Questi erano i risultati. Il governoharato la situazione perché la decontribuzione è rimasta al 2%, la tassa sugli extra-profitti non è aumentata, hanno introdotto i voucher, la flat tax e non stanno combattendo l'evasione fiscale” le dichiarazioni del segretario generale della Cgil Maurizioin piazza a Roma per manifestare ...