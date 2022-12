La Russia attiva il missile nucleare Yars | l' ultima minaccia di Putin alla Nato | ' Può colpire a 12mila chilometri di distanza'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Gli Stati Uniti annunciano l'invio dei missili Patriots all' Ucraina e larisponde. Le forze armate di Mosca hanno pubblicato il video dell'istzione di unbalistico ...

Euronews Italiano

Viktor Bout, il mercante di morte torna inda star: 'Amo Putin, voglio combattere per lui in Ucraina' Putin minaccia: 'Ucraina, accordo inevitabile. Nucleare Chi ci attacca sarà cancellato ...Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesiOra Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito 3,99/settimana prezzo bloccatoOra Disdici quando vuoi Tutti i ... Fonti diplomatiche: l'Ue adotta nuove sanzioni contro la Russia Gli Stati Uniti annunciano l'invio dei missili Patriots all'Ucraina e la Russia risponde. Le forze armate di Mosca hanno pubblicato il video dell'istallazione di un missile balistico intercontinentale ...Mosca gela le speranze di una tregua a Natale. Questa mattina caduti su Donetsk almeno 40 razzi lanciati dalla forze di Kiev ...