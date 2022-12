Inter | niente DigitalBits col Napoli se Zhang dà l’ok

La Gazzetta dello Sport

Rispetto a due settimana fa, quando la formazione di Inzaghi stava per riprendere gli allenamenti alla Pinetina, non è cambiato: l'è ancora in attesa dell'incontro con l'agente di Milan Skriniar per capire qual è la volontà del giocatore sul rinnovo del contratto che gli è stato proposto. Non perderti le ...Lele Adani: ex giocatore di Brescia, Fiorentina e, commentatore dei Mondiali Rai, ... ma col calcio al posto della strage familiare: nessuno tifa mai per nessuno, tutti fanno finta di, ... Brozovic, Mondiale finito: niente finalina col Marocco. E l'Inter respira Il centravanti dell'Inter non sarà presente nell'amichevole di domani, ma il suo minutaggio crescerà nei prossimi appuntamenti ...In viale della Liberazione aspettano di incontrare l'agente del difensore, Roberto Sistici, prima di Natale o al massimo entro la fine del 2022: se Milan rifiuterà il prolungamento, non va esclusa la ...