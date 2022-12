Influenza | si arresta la crescita della curva epidemica 

Leggi su agi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AGI - Sila, fin qui impetuosa,epidemica dell'stagionale. Lo rivela l'ultimo bollettino InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità, relativo alla settimana 5-11 dicembre. Nell'ultima settimana infatti, l'incidenza è pari a 15,5 casi per mille assistiti (16,0 nella settimana precedente) e si attesta nella fascia di intensità alta. Stabile l'incidenza in tutte le fasce di età, risultano tuttavia maggiormente colpite le fasce di età pediatriche e in particolare i bambini al di sotto dei cinque anni di età in cui l'incidenza è pari a 50,6 casi per mille assistiti (49,8 nella settimana precedente). In sei Regioni (Piemonte, PA di Bolzano, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo) l'incidenza ha superato la soglia di massima intensità. Sono ormai 4,4 milioni gli ...