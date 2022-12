Il talento del gregario Didier Deschamps

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sono passati quattro anni e cinque mesi dal 15 luglio 2018, dal giorno nel quale la Nazionale francese vinse il suo secondo Mondiale. Un lasso temporale durante il quale molto è cambiato eppure nulla è mutato davvero. Perché nella finale della Coppa del mondo c’è ancora la Francia e sulla panchina dei transalpini c’è ancora. Ed è lì allo stesso modo di allora: da oggetto seduto non identificato, da uomo arrivato se non per caso, quantomeno per meriti altrui. I Blues d’altra parte hanno la squadra più forte, uno dei giocatori più talentuosi al mondo, Kylian Mbappé, eè come se non avesse nessun merito. Fortuna, pensano. Anche perché Inghilterra e Marocco non avevano demeritato. Applausi agli sconfitti, pochi allez ai vincitori. Insomma, se hai Mbappé… Di grandi campioni capaci di ...