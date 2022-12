Edoardo Donnamaria e Nikita piangono per amore al GF Vip | “Devono volare da soli”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Alla vigilia della nuova puntata del GF Vip, nella Casa di Cinecittà si stanno vivendo momenti di tensione e di introspezione profondi. Nelle passate ore non sono mancate le lacrime, in particolar modo da parte diPelizon. A commentare i momenti di sconforto dei due Vipponi sono stati, puntuali, gli amici... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello

Nelle passate ore non sono mancate le lacrime, in particolar modo da parte die Nikita Pelizon . A commentare i momenti di sconforto dei due Vipponi sono stati, puntuali, gli amici ...È ufficialmente scoppiato lo psicodramma all'interno della casa del Grande Fratello Vip frae Antonella Fiordelisi . Dopo che ieri sera l'influencer e ex sportiva si è permessa di imitare Oriana Marzoli in modo decisamente poco gentile e parecchio volgare, il suo attuale ... Edoardo Donnamaria: "Non voglio stare con una persona così" - Mediaset Infinity Stefano Fiordelisi ha rotto il silenzio dopo che Edoardo Donnamaria ha manifestato l'intenzione di troncare con Antonella.Soleil Sorge l'ha toccata pianissimo contro Antonella Fiordelisi. Non smette infatti di far discutere il comportamento avuto negli ultimi gi ...