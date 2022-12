Covid Italia | Iss | indice Rt sotto 1 Incidenza in calo | ma su i ricoveri - Cronaca - quotidiano net

...forzato per il- 19 che ha impedito di portare avanti un'iniziativa virtuosa accolta con grande successo dai colleghi in tutto il Paese" ha dichiarato Nicola Lanzetta, Direttore Enel. "...Quindi meno letale dell'influenza che questa settimana, assieme ad altre infezioni respiratorie, ha un'incidenza 5 volte superiore al- 19 , colpisce 16 adulti e 56 - 60 bambini sotto i 5 anni ...Il Piano nazionale di ripresa e resilienza mostra già le crepe ma, sorpresa, l'Italia è in buona compagnia: buona parte dei Paesi europei lamenta gli stessi problemi. È il momento di riprogrammare e c ...Così quasi la metà conta di superare entro il 2022 i livelli pre-Covid. A conferma di una dinamicità che in dieci anni, tra il 2011 e il 2020, ha visto crescere il loro fatturato del 35,2% (contro il ...