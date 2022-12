Calcio | Mondiali 2022 Mateo Kovacic | “Il Marocco mi ricorda noi quattro anni fa | pieno rispetto per loro”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La Croazia ha perso contro l’Argentina nella semifinale deidie ha dovuto dunque dire addio ai sogni di gloria. La rassegna iridata però non è finita qui per la squadra di Zlatko Dalic, poiché domani alle 16:00 ci sarà la sfida contro ilcon in palio un comunque importante terzo posto. Il giorno prima del match è intervenutoin conferenza stampa: “Ilminoie mezzo fa. Hanno meritatamente raggiunto le semifinali con laqualità e sono cresciuti molto durante il torneo, quindi abbiamo di fronte una partita più duraalla precedente”....

L'obiettivo di Infantino era quello di far diventare il, con questi, un evento 'veramente globale come dimostra la prima squadra africana (il Marocco) arrivata in semifinale'. ...Che vinca il migliore" ha detto Francesco Totti intervistato da Rai Sport parlando deiin Qatar. Che cosa manca ai giovani oggi "Manca la voglia che avevamo noi, la tenacia. Ilè ... Finale Mondiali, la Francia e il focolaio Covid: la verità è un’altra A parlare dei temi del calcio italiano e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.TRIESTE - Niente spoiler, ma una probabilità del 57% che a vincere questo Mondiale in Qatar possa essere l'Argentina. Non ci sono sfere magiche dietro questo pronostico, ...