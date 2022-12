Bonacina | “Che coraggio | Sinisa” Colantuono | “Da lui una lezione di vita”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Eh Mihajlovic… Proprio non me l’aspettavo. Che dispiacere. Vi racconto un episodio: un giorno sto allenando con l’Atalanta e arriva a Zingonia una troupe di Sky. C’era un programma sportivo in cui si chiedeva a un allenatore o a un calciatore di esprimere un desiderio, chi avrebbe voluto rivedere dopo un po’ di tempo. E Mihajlovic aveva chiesto proprio di me, per cui mi hanno intervistato e gli hanno trasmesso il videomessaggio. È stata una bellissima sorpresa, mi ha fatto un enorme piacere”. Parla Valter, ancora incredulo per la notizia della scomparsa di, che col ‘Cina’ era stato compagno di squadra nella Roma. E il ricordo diè ancora vivo: “Era il mio secondo anno alla Roma, lui è arrivato ed aveva vinto la Champions, un giocatore di grandi qualità ma soprattutto è stato il suo impatto con lo spogliatoio ...