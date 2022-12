Beatrice Quinta | nuda in metropolitana | il video è virale

MilanoToday.it

La palermitana, nome d'arte diMaria Visconti, torna a far parlare di sé dopo aver conquistato il secondo posto a X Factor. Sul suo profilo Instagram la cantante ha condiviso un video in cui ...Dopo il successo ottenuto a X Factor , dove si è piazzata seconda alle spalle dei Santi Francesi ,vanta ormai un grande seguito sui social: solo su Instagram può contare su oltre 100.000 followers . La cantante siciliana è tornata alla ribalta con un video proprio su Instagram che ... La cantante di X Factor nuda in metro a Milano. Video "Io che prendo la metro e vengo da te ", scrive come didascalia all'ultimo video pubblicato su Instagram Beatrice Quinta, ...Beatrice Quinta si è spogliata in metro: poche ore fa su Instagram la star di X Factor, arrivata seconda in finale, ha condiviso il video nel quale ...