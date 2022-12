Addio a Mihajlovic | era diventato la sua malattia | «Prima | ero sempre stato divisivo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sinisaè morto. E non c’è un altro modo per dirlo, al netto della retorica della “battaglia” che prevede l’assurdità di vincitori e sconfitti. Non è “scomparso”, no. L’opposto semmai: la morte di Sinisaè straordinariamente visibile. Pesante da sopportare, dolorosa. Perché lo stessoaveva provato a dare un senso a quellaprecoce, diceva.rese pubblica lacome un incubo, il 13 luglio del 2019: andò in conferenza stampa e, commosso, tra le lacrime trattenute a stento, annunciò di avere la leucemia mieloide ad alto rischio. Fu lui per primo a dire “dobbiamo giocare per vincere, devo usare la tattica, so che vincerò”. Quel che dopo èl’abbiamo visto tutti perché lui così ha voluto: una lezione di volontà, ...