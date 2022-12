Quale intervento per la natalità ritenete più efficace? Che cosa ha aiutato più voi nella vostra esperienza? Raccontatecelo

Leggi su iodonna

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). “Un mese in più di congedo facoltativo quando nasce un figlio. Pagato all’80 per cento dello stipendio (di solito è garantito il 30). Questo prevede l’articolo 66 dell’ultima bozza della Legge di Bilancio. Il giudizio non può che essere positivo. Il punto è: perché soltanto alle madri?“. Sono queste la notizia e la domanda sulle quali si è fermata Rita Querzè, giornalista di economia che da sempre ragiona per il Corriere della Sera su chepotrebbe aiutare l’Italia ad allinearsi al meglio dell’Europa lungo il doppio fronte die occupazione femminile. Querzè si chiede perché quel mese in più, entro il sesto anno di vita del bambino, non venga offerto ai genitori con la possibilità che siano magari i padri a chiederlo e a goderne. “Perché no?”, incita la ...