Pallavolo | Mondiale per club | buona la prima per Conegliano | 3-0 al Praia Clube e semifinale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Antalya, 15 dic. - (Adnkronos) -inizia con una bella vittoria ilperin corso di svolgimento in Turchia, ad Antalya. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli e trascinate da una straordinaria Haak battono per 3-0 le brasiliane dele con i parziali di 25-22, 25-21, 25-21. Le Pantere si qualificano dunque alle semifinali visto che con due sconfitte su due ile è ormai eliminato. Il match contro le fortissime turche dell'Eczacibasi servirà all'Imoco per qualificarsi comenel girone.

