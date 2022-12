Nuoto | Mondiali vasca corta Melbourne 2022 | Italia d’argento nella 4×50 stile | medaglie per Martinenghi e Miressi

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La terza giornata deidiin, in programma a(Australia), inizia con una splendida medaglia di bronzo per l’. Alessandrosale infatti sul podio dei 100, nuotando in 45.57. L’azzurro disputa una buona gara, sempre in ottica podio, ed alla fine riesce a strappare un ottimo terzo posto. Vince il padrone di casa Chalmers davanti al francese Grousset. Quinto tempo per Thomas Ceccon (45.72). “Gara molto difficile, terzo posto che ci sta. Ho fatto il mio tempo al centesimo, va bene così, sono contento. Punto sempre a vincere, ma nessun rammarico” ha detto a caldoai microfoni di Rai Sport. Ceccon ha invece affermato: “Bella gara con un livello alto. Sono ...