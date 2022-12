MotoGP | Claudio Domenicali | “Ducati sbarca in Moto E | un altro investimento molto importante”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Larilancia: dopo il 2022 ricco di successi, oggi l’amministratore delegatoha annunciato l’ingresso inE. A margine della conferenza stampa di presentazione della festa Campioni in Piazza a Bologna, l’ad ha parlato con l’ANSA. Questo l’annuncio di: “L’azienda era già concentrata su un piano di investimenti che è il piùdella sua storia. Inaugureremo il 21 dicembre una nuova ala dello stabilimento e andremo nellaE, un“. L’amministratore delegato dianalizza la situazione: “L’azienda è in un bel momento, il miglior momento anche da un punto di vista industriale. ...

"E' un grande piacere - attacca in conferenza stampa, l'ad della 'Rossa',Domenicali - ... Adesso siamo qui" con Francesco Bagnania iridato ine Alvaro Bautista nella Superbike, aggiunge: ...... è la cosa che mi è piaciuta di più , Ho parlato con loro dopo Assen e conin estate, ...Valencia 2022, Cheste: Francesco Bagnaia (Ducati) festeggia il titolo mondiale PRESENTE, NON ... MotoGP, Pernat: Gianfranco Castiglioni per comprare Ducati litigò col fratello Claudio In piazza Maggiore Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista con Claudio Domenicali e Gigi Dall’Igna: la Rossa di Borgo Panigale celebra i successi in MotoGp e Superbike ...Il direttore generale di Ducati Corse si gode un 2022 da sogno, nel quale a Borgo Panigale sono arrivati contemporaneamente il titolo MotoGP e quello SBK, spiegando cosa secondo lui ha permesso il sor ...