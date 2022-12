La Gazzetta dello Sport

La seconda a Est contro la seconda a Ovest. Si può tranquillamente parlare di big match in Nba, nella notte italiana tra giovedì e venerdì. IBucks fanno visita aiGrizzlies, tra le squadre più in forma di tutta la lega: Ja Morant e compagni vengono da sei vittorie consecutive, l'ultima 123 - 108 contro gli Atlanta Hawks. ...Il 25 dicembre sono in calendario 5 partite: si partirà con New York - Philadelphia dalle 18 italiane, poi a seguire Dallas - Los Angeles Lakers, Boston -, Golden State -e per ... Memphis-Milwaukee, Nba quote: vittoria Bucks a 2.18 Sei vittorie consecutive per i Memphis Grizzlies, che ospitano Milwaukee e Antetokounmpo: i bookmaker puntano sui padroni di casa.Il 26enne segna 18 punti e il canestro decisivo per battere Golden State, il rookie ne realizza 23 per battere i Clippers all'overtime ...