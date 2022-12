(Di giovedì 15 dicembre 2022) Laattende l’arrivo in Italia di Mateja Kezman, procuratore di Sergej. Tutti i dettagli sulSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, in casatiene sempre più banco la trattativa per ildi contratto di Sergej. Igli Tare, DS del club biancoceleste, attende il ritorno in Italia del procuratore Mateja Kezman. Oltre alla questione, c’è da risolvere anche quella legata a Kamenovic che potrebbe partire in prestito visto lo scarso impiego da parte di Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Tutti i dettagli sul rinnovo Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, in casatiene sempre più banco la trattativa per il rinnovo di contratto di Sergej Milinkovic - ......l'originaria ubicazione dell'attività del ricorrente era già posta in deroga a quantonel ..., Roma, sez. II, 25.02.2019 n. 2556; T. A. R. Umbria, 31 gennaio 2022 n. 41). Come recentemente ... Lazio, previsto un incontro per il rinnovo di Milinkovic-Savic Secondo le previsioni meteo per domani, venerdì 16 dicembre, sarà una giornata dal tempo molto nuvoloso, con piogge diffuse, al Centro e al Nord e prevalentemente poco nuvolosa al Sud. Al mattino è pr ...I sindacati Cgil e Uil scenderanno in piazza a conclusione di una settimana di mobilitazioni territoriali "per chiedere al Parlamento di modificare la legge di bilancio" ...