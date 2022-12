Lasorella Agcom | “Bisogna documentare tutto quello che succede negli stadi”

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 15 dicembre 2022)) “Basta censure in tvtorna il diritto di cronaca” Repubblica, di Aldo Fontanarosa, pag. 25 Tifosi che espongono in curva uno striscione razzista. Che si picchiano invece di godersi la partita, che lasciano gli spalti perché obbligati dai capi ultrà. Loo è teatro di eventi che possono andare molto al di là della gara, per le loro implicazioni civili, sociali. Ora, finalmente, tutti i siti e tutte le emittenti tv avranno il diritto difatti così rilevanti, con immagini di buona qualità e complete. Tutti i siti e tutte le emittenti. Non solo Dazn e Sky che detengono i diritti di trasmissione del campionato di Serie A. L’, l’Autorità per le Comunicazioni, scende in campo – è il caso di dire – per affermare questo ...