La Russa | io presidente del Senato ma non rinuncio a idee

Sky Tg24

Tale flessibilità si è esaurita quando ilPelosi ha visitato Taiwan. In risposta, la ... L'opinione pubblica di Taiwan è ora galvanizzata, in parte dall'invasionedell'Ucraina, a ...Ildegli Stati Uniti Joe Biden descrive Putin come un attore razionale che ha sbagliato ... Pur avendo meno di un terzo della popolazione, un'economia molto più piccola ed essendo una ... Putin, la guerra in Ucraina e lo stop agli eventi live. Cosa sta succedendo in Russia Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il mio obiettivo è lavorare a quella pacificazione a cui fece cenno Violante ma poi trascurata da altri presidenti. Se sposterò in avanti anche di un centimetro ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Non avrei sicuramente pensato di fare il presidente del Senato, non 15 anni fa ma neanche 15 mesi fa. Ma non ci ponevano limiti rispetto alle nostre idee: ...