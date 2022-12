Il Papu Gomez torna in Serie A? Un club ci sta provando

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Michele Criscitiello ha svelato un clamoroso colpo di scena sul mercato del Monza. Sembra, secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia, che i brianzoli siano sulle tracce di Alejandro. MonzaCalciomerato El, ora in azione al Siviglia, è corteggiato da Berlusconi e Galliani, che vorrebbero riportarlo in Italia per consolidare l’ottimo piazzamento in classifica dei biancorossi. Da sempre Adriano Galliani, soprannominato Condor per i suoi clamorosi colpi, ci ha abituati ad acquisti ad effetto, che per anni hanno fatto vibrare il tifo milanista.al Monza? Prima il Mondiale Prima, appunto, il Mondiale in Qatar, doveaffronterà la Francia domenica. Al Lusail Stadium la sua Argentina si giocherà il titolo contro les bleus ...