Il bonus in busta paga per le due feste non godute di Natale e Capodanno

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Quest'anno ilcade di domenica: questo significa che per la maggior parte dei lavoratori dipendenti si tratterà di una festività non goduta. E ciò porterà a un aumento delladel mese di dicembre...

...fiscale e contributivo sullapaga dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti , non solo è possibile sfruttare l'introduzione di nuovi prelievi, ma è anche necessario risparmiare su...... Keoma (Treviso) e Innovazione chimica (Treviso), l'azienda ha deciso di erogare un... La cifra sarà erogata sotto forma di fringe benefit nellapaga di dicembre , come rimborso per le ...I titolari: «Finiremo il 2022 con un fatturato di oltre 16 milioni, vogliamo che i nostri lavoratori stiano bene» ...Busta paga, a gennaio vengono pagati i permessi maturati e non fruiti entro il 31 dicembre 2022. Ma non vale per tutti i settori: ecco cosa prevedono i singoli contratti collettivi.