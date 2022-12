Highlights e gol Adana Demirspor-Sampdoria 2-2 | amichevole 2022 VIDEO

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Glie le azioni salienti di2-2. L’dinon sorride alla squadra di Stankovic che si fa pareggiare all’ultima azione del match. 2-2 in grazie ai gol di Caputo (33?) e Murillo (36?) per gli ospiti. Per gli uomini di Montella invece, gol di Yildiz (27?) e di Inler (95?). Ecco glidel match. SportFace.

Sky Sport

Unper tempo per i Bleus che quattro anni dopo tornano a conquistare la finale. Decidono Theo Hernandez e Kolo Muani. Prova d'orgoglio del Marocco che ha creato non poche occasioni e ha colpito un ...ILDI KOLO MUANI 2 - 0 GLIE LA SINTESI DI FRANCIA - MAROCCO 2 - 0 Milan-Arsenal 1-2, gol e highlights. Ai rossoneri non basta Tomori La Sampdoria pareggia 2-1l2 l’Adana Demirspor allo Yumi Adana Stadyumu in amichevole. I blucerchiati vengono beffati al 95' nella sfida in Turchia contro la squadra allenata dall’ex Vincenzo Montella.Alanyaspor – Salernitana highlights e gol, ecco le immagini dell’amichevole. Prestazione da dimenticare per i campani che crollano con il risultato di 3-1. La Salernitana era passata in vantaggio graz ...