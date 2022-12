Citroen C5 Aircross 180 cv potenzia l’offerta ibrida plug-in

Virgilio Motori

ROMA -apre gli ordini di C5con un nuovo motore 180 e - EAT8 ibrido Plug - in che va ad aggiungersi all'attuale 225 e - EAT8 ibrido Plug - in. Questa nuova versione, che sostituisce la ...Questa nuova versione ibrida plug - in diC5, che sostituisce la versione PureTech 180 a benzina, è ordinabile in Italia a partire da 43.350 euro IVA inclusa, e si affianca in gamma ... Citroën C5 Aircross potenzia la sua offerta ibrida plug-in ROMA (ITALPRESS) - Citroen apre gli ordini di C5 Aircross con un nuovo motore 180 e-EAT8 ibrido Plug-in che va ad aggiungersi all'attuale 225 e-EAT8 ibrido Plug-in. Questa nuova versione, che sostitui ...che va ad aggiungersi all'attuale 225 e-EAT8 ibrido Plug-in. Questa nuova versione, che sostituisce la versione PureTech 180 a benzina, contribuisce alla transizione energetica della marca offrendo un ...