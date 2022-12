Cambia tutto per Mario Rui? L’annuncio ufficiale dal Portogallo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il Mondiale in Qatar sta per volgere al termine e ildi Cristiano Ronaldo ha interrotto la sua corsa alla Coppa del Mondo dopo la sconfitta contro la sorpresa Marocco. In seguito all’uscita dalla manifestazione, Fernando Santos non è più il CT del. Lo ha annunciato la Federcalcio portoghese in un comunicato ufficializzando la fine del rapporto in scadenza nel 2024. Il comunicato della Federcalcio portoghese “La Federcalcio portoghese e Fernando Santos hanno concordato di concludere il viaggio di grande successo iniziato nel settembre 2014. Dopo una delle migliori partecipazioni di sempre della Nazionale nelle fasi finali del Mondiale, in Qatar, FPF e Fernando Santos capiscono che questo è il momento giusto per iniziare un nuovo ciclo. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)Con ...