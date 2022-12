Bonus edicole | come richiedere il contributo una tantum fino a 2 000 euro

Fiscoetasse

Le domande per ilsi potranno inviare a partire dal 15 febbraio 2023 . Si tratta del contributo una tantum fino a 2.000 euro per favorire la trasformazione digitale e tecnologica , l'attivazione di nuovi ...Che, appena possono, si recano nelle tabaccherie o nelleper comprare un tagliando da ... In più, si possono vincere 100 euro per la presenza di due100 euro. Ricco Natale ha un premio ... Bonus una tantum edicole 2022: come richiederlo Ci sono ovviamente molti buoni motivi per criticare il superbonus al 110% e ancor più gli altri bonus edilizi: l’effettivo ritorno “ambientale” per euro speso, ad esempio, o la dimensione dello sgravi ...La nuova “18App” potrebbe essere rimodulata a favore dei giovani che vivono al Sud ovvero nei territori culturalmente svantaggiati.