Bollette | rincari illeciti per l' Antitrust | come ottenere il rimborso

(Di giovedì 15 dicembre 2022) ROMA Non potevano aumentare le tariffe, eppure lo hanno fatto. Il divieto era espressamente previsto nel decreto aiuti bis del 9 agosto, a valere dal giorno dopo (10 agosto 2022) ma ben due milioni e...

...che riceve la tredicesima quest'anno deve destinarla per la maggior parte al pagamento di, ...di euro " sottolinea la Coldiretti " aiuta i 34 milioni di italiani ad affrontare i forti...pesano sulle famiglie. Peggiorano le condizioni economiche delle famiglie , l'indicatore ... A pesare sulle loro tasche nell'ultimo semestre sono stati in prevalenza: il 'caro' (88,7%)...Comaschi e lecchesi spenderanno 177 euro a testa, -7% rispetto allo scorso anno a causa della crisi economica. Ma il 42% conterrà ulteriormente la spesa entro la soglia dei 100 euro ...Il presidente di Confagricoltura chiede anche la proroga delle misure contro il caro bollette oltre il primo trimestre 2023. Il ministro Lollobrigida: in Ue proposte concrete ...